Florya'da yüzleri Omar güldürdü

Yılbaşı gecesi çok talihsiz bir kaza geçiren ve ABD'de tedavi olan Omar Elabdellaoui dün Florya'daydı. Norveçli yıldızın ziyareti, futbolcuların ve Fatih Terim'in bozuk olan moralini yerine getirdi.

Omar'ın tedavi sürecinin devam ettiği, önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında ise kornea operasyonunun planlandığı belirtildi.

HELAL OLSUN SANA TAYLAN

Taylan'dan anlamlı hareket. Genç yıldız, "Van'da 2018 yılında şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in adının verildiği okula spor malzemesi bağışladı.