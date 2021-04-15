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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    'da yüzleri Omar güldürdü

    Yılbaşı gecesi çok talihsiz bir kaza geçiren ve 'de tedavi olan bdellaoui dün 'daydı. Norveçli yıldızın ziyareti, futbolcuların ve 'in bozuk olan moralini yerine getirdi. Omar'ın tedavi sürecinin devam ettiği, önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında ise kornea operasyonunun planlandığı belirtildi.

    Florya'da yüzleri Omar güldürdü

    Yılbaşı gecesi çok talihsiz bir kaza geçiren ve 'de tedavi olan bdellaoui dün 'daydı. Norveçli yıldızın ziyareti, futbolcuların ve 'in bozuk olan moralini yerine getirdi.

    Omar'ın tedavi sürecinin devam ettiği, önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında ise kornea operasyonunun planlandığı belirtildi.

    HELAL OLSUN SANA TAYLAN
    Taylan'dan anlamlı hareket. Genç yıldız, "'da 2018 yılında şehit olan Teğmen 'in adının verildiği okula spor malzemesi bağışladı.

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