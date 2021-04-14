Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı'nın son durumu belli oldu. Sırtından sakatlanan ve şişi dinmediği için MR'a giremeyen oyuncunun dün muayenesi gerçekleşti. Sırt arkasındaki adalelerinde ezilmeler meydana gelen Yunus, 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. Hatay ve G.Saray maçlarını kaçırak.
TRABZON'DA SİFTAHI YOK
Devre arasında takıma katılan Yunus Mallı, Trabzon forması ile çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
ŞAMPİYONLUK İSTEKLERİ HUKUKİ DEĞİL
Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için talebi ile ilgili konuştu. Sürmen, "İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. Kolay ligde şampiyonluklar almışlar ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir" dedi.
TRABZON'DA SİFTAHI YOK
Devre arasında takıma katılan Yunus Mallı, Trabzon forması ile çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
ŞAMPİYONLUK İSTEKLERİ HUKUKİ DEĞİL
Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için talebi ile ilgili konuştu. Sürmen, "İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. Kolay ligde şampiyonluklar almışlar ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir" dedi.