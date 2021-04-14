Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    spor'da şoku!

    maçında sakatlanan 'nın son durumu belli oldu. Mallı, 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. ve maçlarını kaçırak.

    Yunus Mallı şoku!
    maçında sakatlanan 'nın son durumu belli oldu. Sırtından sakatlanan ve şişi dinmediği için MR'a giremeyen oyuncunun dün muayenesi gerçekleşti. Sırt arkasındaki adalelerinde ezilmeler meydana gelen Yunus, 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. ve G.Saray maçlarını kaçırak.

    'DA SİFTAHI YOK
    Devre arasında takıma katılan Yunus Mallı, Trabzon forması ile çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

    ŞAMPİYONLUK İSTEKLERİ HUKUKİ DEĞİL
    Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için talebi ile ilgili konuştu. Sürmen, "İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. Kolay ligde şampiyonluklar almışlar ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir" dedi.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor'da Yunus Mallı şoku!