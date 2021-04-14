Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun kendisine verdiği şansı Gaziantep maçında iyi kullandı. Belözoğlu'nun Mert Hakan'ı maç sonunda tebrik ettiği öğrenirken başarılı oyuncu ilk 11'deki yerini de sağlama aldığı bildirildi.
MESUT'TAN KIZILAY'A 100 BİN EURO
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Türk Kızılay'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla bu yıl da destek oldu. Özil'in ihtiyaç sahipleri için yaptığı 100.000 Euro bağış yüzleri güldürecek. Mesut Özil daha önce de Kızılay'a destek olmuştu.
MESUT'TAN KIZILAY'A 100 BİN EURO
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Türk Kızılay'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla bu yıl da destek oldu. Özil'in ihtiyaç sahipleri için yaptığı 100.000 Euro bağış yüzleri güldürecek. Mesut Özil daha önce de Kızılay'a destek olmuştu.