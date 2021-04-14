Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    Alkışlar 'a

    , 'nun kendisine verdiği şansı maçında iyi kullandı. Belözoğlu'nun 'ı maç sonunda tebrik ettiği öğrenirken başarılı oyuncu ilk 11'deki yerini de sağlama aldığı bildirildi.

    Alkışlar Mert Hakan’a
    Mert Hakan Yandaş, 'nun kendisine verdiği şansı maçında iyi kullandı. Belözoğlu'nun 'ı maç sonunda tebrik ettiği öğrenirken başarılı oyuncu ilk 11'deki yerini de sağlama aldığı bildirildi.

    MESUT'TAN KIZILAY'A 100 BİN EURO
    'nin yıldız ismi , 'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla bu yıl da destek oldu. Özil'in ihtiyaç sahipleri için yaptığı 100.000 Euro bağış yüzleri güldürecek. Mesut Özil daha önce de 'a destek olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Alkışlar Mert Hakan Yandaş'a