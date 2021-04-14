Asistleri ve golleriyle Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil.
YENİ SEZONDA PLANINDA VAR
Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor. Başarılı hocanın Cengiz'in yerine Ghezzal'ı kullanmak istediği ifade ediliyor.
GHEZZAL KALMAK İSTİYOR...
Ayrıca İngilizler 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi. Geleceği ile ilgili konuşan Ghezzal ise Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi.