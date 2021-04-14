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    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
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    'ta sıkıntısı!

    ’ın hocası Rodgers, Cengiz’in yerine düşündüğü Ghezzal’ı yeni sezon kampına götürecek. kulübü ayrıca 1 yıl sözleşmesi olan yıldız futbolcu için 8 milyon Euro'dan aşağı inmeyecek.

    Kartal'da Ghezzal sıkıntısı

    Asistleri ve golleriyle Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil.



    YENİ SEZONDA PLANINDA VAR
    Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor. Başarılı hocanın Cengiz'in yerine Ghezzal'ı kullanmak istediği ifade ediliyor.



    GHEZZAL KALMAK İSTİYOR...
    Ayrıca İngilizler 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi. Geleceği ile ilgili konuşan Ghezzal ise Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi.



        ZAMANI GELİNCE GÖRÜŞECEĞİZ
        Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'la ilgili transfer sorularını yanıtladı. Başkan Çebi, "Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, sadece Ghezzal değil diğer futbolcularımızla da yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.
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