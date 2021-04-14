



ZAMANI GELİNCE GÖRÜŞECEĞİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'la ilgili transfer sorularını yanıtladı. Başkan Çebi, "Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, sadece Ghezzal değil diğer futbolcularımızla da yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.











