Lider Giresunspor Keçiören’i 2 golle yıktı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

TFF 1.Lig'de 30. hafta heyecanı dün başladı. Lider GZT Giresunspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve puanını 63'e yükseltti. Ligde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2, Altınordu- Adana Demirspor: 0-1



BEYŞEHİR-ALANYA ETABINI MARK CAVENDİSH KAZANDI

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan sürüyor. 3. etap olan Beyşehir- Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck- Quick- Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.



PSG&CHELSEA YARI FİNALDE

Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında PSG evinde Bayern Münih'e 1-0 yenildi. Deplasmandaki maçı 3-2 kazanan PSG, gol averajı ile yarı finale çıktı. Porto'yu ilk maçta 2-0 yenen Chelsea de dün rakibine 1-0 yenilse de son 4'e kaldı.



FİNAL MAÇI İZMİR'DE OLACAK

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.



ŞAMPİYONLUK İSTEKLERİ HUKUKİ DEĞİL

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için talebi ile ilgili konuştu. Sürmen, "İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. Kolay ligde şampiyonluklar almışlar ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir" dedi.



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