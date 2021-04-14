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    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
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    Lider Giresunspor Keçiören’i 2 golle yıktı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    TFF 1.Lig'de Giresunspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta 'nü 2-1 mağlup etti ve puanını 63'e yükseltti. İşte haberin detayları ve 14 Nisan tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Lider Giresunspor Keçiören’i 2 golle yıktı

    TFF 1.Lig'de 30. hafta heyecanı dün başladı. Lider GZT Giresunspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta 'nü 2-1 mağlup etti ve puanını 63'e yükseltti. Ligde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: -: 5-2, Altınordu- : 0-1

    BEYŞEHİR-ALANYA ETABINI MARK CAVENDİSH KAZANDI
    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan sürüyor. 3. etap olan Beyşehir- Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck- Quick- Step takımından Büyük Britanyalı birinci bitirdi.

    PSG&CHELSEA YARI FİNALDE
    Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında evinde 'e 1-0 yenildi. Deplasmandaki maçı 3-2 kazanan PSG, gol averajı ile yarı finale çıktı. 'yu ilk maçta 2-0 yenen de dün rakibine 1-0 yenilse de son 4'e kaldı.

    FİNAL MAÇI İZMİR'DE OLACAK
    TFF, Beşiktaş ile arasındaki finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

    ŞAMPİYONLUK İSTEKLERİ HUKUKİ DEĞİL
    Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için talebi ile ilgili konuştu. Sürmen, "İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. , İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. Kolay ligde şampiyonluklar almışlar ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir" dedi.

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    Haberler Spor Lider Giresunspor Keçiören’i 2 golle yıktı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi