Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2021 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 15:24
    ABONE OL

    'dan flaş açıklaması! Yüzünde havai fişek patlamıştı futbola dönüş tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre , yılbaşında feci bir kaza geçirerek yüzünde ve gözünde yanma meydana gelen Norveçli futbolcusu 'nin son durumuyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

    G.Saray'dan Omar açıklaması! Futbola geri dönecek mi?

    , yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli yıldıza kök hücre tedavisi uygulanacağını bildirdi.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
    "Omar'ın, ABD'de kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor. Futbolcunun ameliyatı sonrası futbola dönmesi bekleniyor."

    FLORYA'DA TAKIMI ZİYARET ETTİ
    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    Yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

    Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ile bir konuşma gerçekleştirirken takım arkadaşları ile de hasret giderdi.

    Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui açıklaması! Yüzünde havai fişek patlamıştı futbola dönüş tarihi belli oldu