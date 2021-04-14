Galatasaray, yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli yıldıza kök hücre tedavisi uygulanacağını bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Omar'ın, ABD'de kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor. Futbolcunun ameliyatı sonrası futbola dönmesi bekleniyor."

FLORYA'DA TAKIMI ZİYARET ETTİ

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ile bir konuşma gerçekleştirirken takım arkadaşları ile de hasret giderdi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.