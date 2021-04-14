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    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
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    'ta Aboubakar seferberliği

    Dün de idmana çıkmayan yıldız maçına yetiştirmek için yoğun çaba var. Öte yandan , akredite edilmediği alana girmesinden dolayı Aboubakar'a ihtar cezası verdi.

    Aboubakar seferberliği
    Sakatlığı nedeniyle ve maçlarında forma giyemeyen dün de idmana çıkmadı. Takımdan ayrı çalışan yıldızı karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor. , sağlık kurulu ile sürekli görüşme yapıyor.

    PFDK'DAN İHTAR CEZASI
    , Aboubakar ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.
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