Sakatlığı nedeniyle Alanya ve Erzurum maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar dün de idmana çıkmadı. Takımdan ayrı çalışan Kamerunlu yıldızı Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor. Sergen Yalçın, sağlık kurulu ile sürekli görüşme yapıyor.
PFDK'DAN İHTAR CEZASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aboubakar ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.
PFDK'DAN İHTAR CEZASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aboubakar ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.