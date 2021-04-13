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    • Spor
    • 13.04.2021 Gazete
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    Teknik direktör 'dan 'a: 'a gel

    spor sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan için girişimlere hız verdi. Teknik direktör , milli futbolcu ile bizzat görüşerek ikna turlarına katıldı. Tecrübeli hocanın Kenan’a, “ en doğru yer. Burada daha fazla forla şansı bulursun” ifadesini kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi

    Trabzon'a gel

    Trabzonspor sezon sonunda Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman için girişimlere hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, milli futbolcu ile bizzat görüşerek ikna turlarına katıldı.

    Tecrübeli hocanın Kenan'a, "Trabzonspor en doğru yer. Burada daha fazla forla şansı bulursun" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi

    SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
    Çok sayıda kulüpten teklif alan Kenan Karaman sezon sonunda kararını belirleyecek.

        GÖZLER 3 YILDIZA ÇEVRİLDİ
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        Haberler Spor Teknik direktör Abdullah Avcı'dan Kenan Karaman'a: Trabzon'a gel