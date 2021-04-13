Trabzonspor sezon sonunda Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman için girişimlere hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, milli futbolcu ile bizzat görüşerek ikna turlarına katıldı.
Tecrübeli hocanın Kenan'a, "Trabzonspor en doğru yer. Burada daha fazla forla şansı bulursun" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi
SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
Çok sayıda kulüpten teklif alan Kenan Karaman sezon sonunda kararını belirleyecek.