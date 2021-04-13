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    • 13.04.2021 15:17
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    ! 'nda finalin yeri ve tarihi belli oldu! - Antalya finali ne zaman?

    haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Finali'nin 18 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin yeri ve tarihi belli oldu

    Finali'nde Antalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla dev finalin yeri ve tarihi de belli oldu.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:
    finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

    Fraport-TAV ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin yeri ve tarihi belli oldu! ZTK Beşiktaş - Antalyaspor finali ne zaman?