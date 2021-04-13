Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla dev finalin yeri ve tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.



Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.