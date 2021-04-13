Ayrıca İdlib'teki yetimhaneler ile Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek ve çocuklara oyuncak dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, başta Türkiye olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren Özil'in Türk Kızılayın iyilik çemberini her yıl büyüttüğünü ifade etti.