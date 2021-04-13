Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özil, Kızılayın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü ramazan kampanyasına 100 bin avro bağış yaptı.
Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu kapsamda, Türkiye'de 2800, Endonezya'da 1000, Bangladeş Arakan'daki mülteci kamplarında 750 ramazan gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Ayrıca İdlib'teki yetimhaneler ile Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek ve çocuklara oyuncak dağıtılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, başta Türkiye olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren Özil'in Türk Kızılayın iyilik çemberini her yıl büyüttüğünü ifade etti.