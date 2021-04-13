Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi ancak turu geçemedi.
Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.
Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
FİNAL İSTANBUL ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA