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    • 14.04.2021 00:31
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    - : 0-1

    'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı 'den canlı yayınlanan mücadelede Porto deplasmanda Chelsea karşısında 1-0 galip geldi ancak elenen taraf oldu. İşte ayrıntılar...

    Chelsea ile Porto tur için kozlarını paylaştı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi ancak turu geçemedi.

    Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.

    Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

    FİNAL İSTANBUL ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

        Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

        29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

        CHELSEA PORTO MAÇINDA İLK 11'LER

        Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

        Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega

        CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?

        Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlandı.

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