Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa'nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE GRUBUN İÇİNDE
Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter'ın önderlik ettiği grupta Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, top model Kate Upton'la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.
MEKSİKA'YA ABD'DEN DEV YATIRIM
Kulübün sahibi Tinajero Ailesi'nin olayı doğruladığı ancak Meksika Futbol Ligi Yönetimi'nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi. Onay gelmesi durumunda Meksika Ligi'nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak.