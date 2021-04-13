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    • 13.04.2021 10:01
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    Fenerbahçe'nin yıldızı takım sahibi oluyor! ile da ortak

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı futbol takımı sahibi oluyor. Özil'in içinde bulunduğu yatırım ortaklığı Necaxa Kulübü’nü alıyor. Dünyaca ünlü futbolcunun Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa’daki ortakları arasında ABD'li oyuncu ve top model da yer alıyor.

    Mesut Özil takım sahibi oluyor!

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa'nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.




    BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE GRUBUN İÇİNDE
    Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter'ın önderlik ettiği grupta Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, top model Kate Upton'la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.




    MEKSİKA'YA ABD'DEN DEV YATIRIM
    Kulübün sahibi Tinajero Ailesi'nin olayı doğruladığı ancak Meksika Futbol Ligi Yönetimi'nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi. Onay gelmesi durumunda Meksika Ligi'nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak.


        DOKUZ HANELİ RAKAM
        Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico'nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli.... 1923 yılında kurulan, 'Elektrikçiler' lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Meksika Ligi'nde son sırada bulunuyor.



        40 MİLYON MEKSİKALI MERAKLA TAKİP EDİYOR
        Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, Liga MX, 128 milyon nüfuslu Meksika'nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD'ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı 'gurbetçiler' tarafından da ilgiyle takip edilmekte.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil takım sahibi oluyor! Kate Upton ile Eva Longoria da ortak