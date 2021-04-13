



40 MİLYON MEKSİKALI MERAKLA TAKİP EDİYOR

Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, Liga MX, 128 milyon nüfuslu Meksika'nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD'ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı 'gurbetçiler' tarafından da ilgiyle takip edilmekte.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN