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    • 13.04.2021 12:47
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    maçı öncesi 'de şok! Sözleşmesini feshetti

    Süper Lig'de forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Titi sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Brezilyalı isim son olarak İzmir temsilcisinin Hatay ile oynadığı maçta 1 dakika forma giyebilmişti.

    Galatasaray maçı öncesi şok! Sözleşmesini feshetti

    Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

    'ye 2018-2019 sezonunda Bursa'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.

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    Haberler Spor Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de şok! Sözleşmesini feshetti