Galatasaray'ın zirveden kopması geçen sezonu hatırlatıyor. Cimbom, geçen sezon Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.

Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan'ın iyi gidişatı Mart ayında son buldu. A.Gücü yenilgisini Sivas beraberliği takip etti. Kayseri'deki galibiyetin, Rize ve Hatay mağlubiyetleri ile anlamı kalmadı. Son darbeyi Karagümrük vurdu.