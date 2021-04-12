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    • Spor
    • 12.04.2021 Gazete
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    geçen sezonun birebir kopyasını yaşıyor

    'ın zirveden kopması geçen sezonu hatırlatıyor. , geçen sezon 'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi. Bu sezon da Kadıköy'de 'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan'ın iyi gidişatı Mart ayında son buldu.

    Dejavu!

    Galatasaray'ın zirveden kopması geçen sezonu hatırlatıyor. , geçen sezon 'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.

    Bu sezon da Kadıköy'de 'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan'ın iyi gidişatı Mart ayında son buldu. A.Gücü yenilgisini beraberliği takip etti. 'deki galibiyetin, ve mağlubiyetleri ile anlamı kalmadı. Son darbeyi vurdu.

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    Haberler Spor Galatasaray geçen sezonun birebir kopyasını yaşıyor