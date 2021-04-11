Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalırken maçı hakemi Ali Palabıyık'ın kararları çok tartışıldı.

GOLDEN ÖNCE ELLE OYNAMA

Henüz 9. dakikada Galatasaray'ın Muhammed ile attığı gol; öncesinde Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

LENS'E KART BEKLENTiSi

20. dakikada Lens'in müdahalesi sonrasında Yedlin sakatlandı. G.Saraylılar kırmızı kart bekledi.

79'da Donk arkadan müdahale sonrasında atıldı.

PENALTI VE KIRMIZI İPTAL

Maçın 85. dakikasında Kerem yerde kaldı. Hakem penaltıyı verirken, Balkovec kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında penaltı ve kart iptal edildi.