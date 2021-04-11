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    • 11.04.2021 09:01
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    - Karagümrük maçına damga vuran 4 olay! Hakem Ali Palabıyık...

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , evinde Karagümrük ile 1-1 kalarak ağır yara aldı. Puanların paylaşıldığı maçta hakem Ali Palabıyık'ın kararları ise çok tartışıldı.

    Maça damga vuran 4 olay! Hakem Ali Palabıyık...

    Toto Süper Lig'in 34. haftasında , 'le 1-1 berabere kalırken maçı hakemi Ali Palabıyık'ın kararları çok tartışıldı.

    GOLDEN ÖNCE ELLE OYNAMA
    Henüz 9. dakikada Galatasaray'ın Muhammed ile attığı gol; öncesinde Babel'in elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

    LENS'E KART BEKLENTiSi
    20. dakikada Lens'in müdahalesi sonrasında Yedlin sakatlandı. G.Saraylılar kırmızı kart bekledi.

    79'da Donk arkadan müdahale sonrasında atıldı.

    PENALTI VE KIRMIZI İPTAL
    Maçın 85. dakikasında Kerem yerde kaldı. Hakem penaltıyı verirken, Balkovec kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında penaltı ve kart iptal edildi.

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    Haberler Spor Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran 4 olay! Hakem Ali Palabıyık...