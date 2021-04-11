Galatasaray, Karagümrük’e evinde 2 puan kaptırdı: 6 maçta 1 galibiyet alarak zirvede çok ağır yara aldı

SARI-KIRMIZI KABUS!

Karagümrük karşısında hayati bir kayıp yaşayan Galatasaray'da kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon direkt kırmızı kartla oyundan atılan 5. futbolcu Ryan Donk oldu. Daha önce de Mohamed, Marcao, Emre Kılınç ve Diagne de oyundan atılmıştı. Bu sezon ayrıca Yedlin, Etebo ve Falcao da çift sarı karttan kızararak takımını 10 kişi bıraktı. Cimbom 5 futbolcusunun direkt kırmızı kart gördügü Karagümrük, Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında 13 puan kaybederek ağır yara aldı.