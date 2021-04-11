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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    Galatasaray, Karagümrük’e evinde 2 puan kaptırdı: 6 maçta 1 galibiyet alarak zirvede çok ağır yara aldı

    Galatasaray, 'in 33. haftasında sahasında ile 1-1 barabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Ryan Donk 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Aslan'ın tükenişi

    Cimbom tepetaklak... Sarı-Kırmızılılar sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta 8. puan kaybını yaşadı. 9. dakikada Mohamed golü attı. Ancak gol pozisyon öncesinde Ryan Babel elle oynadığı için gol iptal edildi. 13. dakikada Ndao'nun şutu direkten geri geldi.

    MUSLERA'DAN ÇOK İYİ KURTARIŞ
    33. dakikada Mohemed'in kafa vuruşunu Viviano kurtardı. Devam eden atakta Babel'in şutu dışarıya gitti. 44. dakikada Ndao vurdu, kaleci Muslera çok iyi uzanıp topu kornere çeldi.

    GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
    60. dakikada Ndao sahneye çıktı ve Karagümrük 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Babel skora eşitliği getirdi: 1-1. 79'da Ryan Donk direkt kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

        PENALTI VE KIRMIZI KART İPTAL
        87'de Galatasaray penaltı kazandı. Balkovec oyundan atıldı. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı ve kırmızı iptal oldu. 90+3'te Muslera, Mevlüt'e gol izni vermedi ve 90 dakika 1-1 bitti.

        TRİBÜNDEN TELE-TALİMAT


        Cezası nedeniyle Karagümrük karşılaşmasını da tribünden izleyen teknik direktör Fatih Terim sık sık telefonla yardımcı antrenör Necati Ateş'e talimatlar gönderdi. Ateş de bu talimatları teknik sorumlu Levent Şahin'e iletti. 90 dakika boyunca çok gergin olan Fatih Terim'in özellikle hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdiği gözlendi. Tecrübeli teknik adam 90 dakikanın bitiminde ise çok büyük bir üzüntü yaşadı.

            SARI-KIRMIZI KABUS!
            Karagümrük karşısında hayati bir kayıp yaşayan Galatasaray'da kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon direkt kırmızı kartla oyundan atılan 5. futbolcu Ryan Donk oldu. Daha önce de Mohamed, Marcao, Emre Kılınç ve Diagne de oyundan atılmıştı. Bu sezon ayrıca Yedlin, Etebo ve Falcao da çift sarı karttan kızararak takımını 10 kişi bıraktı. Cimbom 5 futbolcusunun direkt kırmızı kart gördügü Karagümrük, Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında 13 puan kaybederek ağır yara aldı.

            TERİM'DEN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
            Dün de cezası nedeniyle maçı tribünde izleyen Fatih Terim, Hatay'a 3-0 kaybeden takımda 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Marcao, Yedlin, Emre Akbaba, Oğulcan ve Ryan Babel'e 11'de forma şansı verdi.
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