Galatasaray, Karagümrük’e evinde 2 puan kaptırdı: 6 maçta 1 galibiyet alarak zirvede çok ağır yara aldı

Cimbom tepetaklak... Sarı-Kırmızılılar sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta 8. puan kaybını yaşadı. 9. dakikada Mohamed golü attı. Ancak gol pozisyon öncesinde Ryan Babel elle oynadığı için gol iptal edildi. 13. dakikada Ndao'nun şutu direkten geri geldi.
MUSLERA'DAN ÇOK İYİ KURTARIŞ
33. dakikada Mohemed'in kafa vuruşunu Viviano kurtardı. Devam eden atakta Babel'in şutu dışarıya gitti. 44. dakikada Ndao vurdu, kaleci Muslera çok iyi uzanıp topu kornere çeldi.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
60. dakikada Ndao sahneye çıktı ve Karagümrük 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Babel skora eşitliği getirdi: 1-1. 79'da Ryan Donk direkt kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.