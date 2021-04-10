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    • 10.04.2021 21:05
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    Aslan'a Karagümrük çelmesi! (Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU ÖZET)

    Galatasaray, 'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 barabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Ryan 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Aslan'a Karagümrük çelmesi

    Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ve Karagümrük Ndao ve Babel'in karşılıklı golleri 1-1 berabere kaldı. Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray puanını 62'ye çıkararak Beşiktaş ile puan farkını 5'e indirdi. Karagümrük ise puanını 49'a çıkardı.



    Galatasaray'ın 86. Dakikada verilen penaltısı VAR'dan gelen uyarı sonrasında iptal edildi.



    YEDLIN SAKATLANDI
    Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin'in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.



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        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.

        21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

        Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



        MAÇTAN NOTLAR
        Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

        Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

        Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

        LINNES SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK
        Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

        TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK
        Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

        Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı yedekler arasında tuttu.

        BİGLİA, BORİNİ VE CASTRO KADRODA YOK
        Fatih Karagümrük'te ise Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı.

        İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.

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        Haberler Spor Aslan'a Karagümrük çelmesi! (Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU ÖZET)