Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan haftanın açılış karşılaşması, saat 13.30'da başladı.





HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic





Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Göztepe maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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