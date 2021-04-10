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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    Menajeri ‘’ dedi: Aslan'a göz kırptı

    Hem sezon başı hem de devre arasında nokta atışı bir orta saha transferi yapamayan , Etebo’nun ardından Gedson’u da kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılıların gündemine bu kez bir Kolombiyalı, geldi.

    Campuzano Aslan'a göz kırptı

    Hem sezon başı hem de devre arasında nokta atışı bir orta saha transferi yapamayan Galatasaray, Etebo'nun ardından Gedson'u da kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılıların gündemine bu kez bir Kolombiyalı, Jorman Campuzano geldi.

    BOCA'DA FORMA GİYİYOR
    Kariyerine Boca Juniors'ta devam eden Campuzano'nun menajeri Gianluca De Franco, transfer tekliflerine ilişkin soruya cevap verirken, Galatasaray'ın da ilgisi olduğunu açıkladı.

    FİORENTİNA DA İSTİYOR
    Benevento ve Fiorentina kulüplerinin ilgisi olduğunu da belirten menajer Gianluca De Franco, "Düşünmek için zamanımız var. Oyuncunun kariyeri için en iyi tercihi yapmak istiyoruz" dedi.
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