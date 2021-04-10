Beşiktaş, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerlerken teknik kadro ve futbolcuların aklında olan tek şey ise derbide zaferi ilan etmek.
40. haftada oynanacak Galatasaray derbisine puan olarak önde gelmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuların tek hayali Galatasaray'ın stadında şampiyonluğu garantilemek ve ardından da tarihe geçmek.
Son olarak 2017 yılında şampiyon olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kurmayları ve futbolcularla sürekli bu konu üzerinde değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.