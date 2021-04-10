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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    Beşiktaş şampiyonluk için kenetlendi: 'nda tarihe geçmek istiyor

    Beşiktaş’ta ve futbolcuların aklında tek şey bitime iki hafta kala zaferi ilan etmek. Kara Kartal, 40. haftada mutlu sona ulaşarak 'deki 16. şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.

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    Beşiktaş, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerlerken teknik kadro ve futbolcuların aklında olan tek şey ise derbide zaferi ilan etmek.

    40. haftada oynanacak Galatasaray derbisine puan olarak önde gelmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuların tek hayali Galatasaray'ın stadında şampiyonluğu garantilemek ve ardından da tarihe geçmek.

    Son olarak 2017 yılında şampiyon olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kurmayları ve futbolcularla sürekli bu konu üzerinde değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

        Beşiktaş cephesi, Türk Telekom Stadı'nda yaşanacak bir şampiyonluk sevincinin daha da unutulmaz olacağı görüşünde. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Çaykur Rize ve Hatay ile oynadıktan sonra Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Kara Kartal, ligde son iki maçında ise Karagümrük ve Göztepe ile karşılaşacak.

        KARTAL TAKTİK VE KONDİSYON ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Erzurum ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kartal, taktik ve kondisyon çalıştı… Aboubakar idmanda topla çalışmalara başladı.

        BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Çebi, "Takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Akıl dışı, popülist tutumlar içinde olmadan, elbette yarışmacı karakterimizden taviz vermeden ekonomik yapımızı düzelterek geleceğe ilerleyeceğiz" dedi.
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