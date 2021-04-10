Beşiktaş cephesi, Türk Telekom Stadı'nda yaşanacak bir şampiyonluk sevincinin daha da unutulmaz olacağı görüşünde. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Çaykur Rize ve Hatay ile oynadıktan sonra Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Kara Kartal, ligde son iki maçında ise Karagümrük ve Göztepe ile karşılaşacak.