VİTOR HUGO İLE KONUŞMADAN ANLAŞIYORUZ

Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie, "Vitor Hugo'yla artık nerede olmamız gerektiğini konuşmadan da anlayabiliyoruz. Kendisiyle özel bir şey yapmadık ama zaman içinde oturan ve sağlamlaşan bir ilişkimiz oldu" ifadelerini kullandı.