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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    -, - (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında deplasmanda 'ya 98-75 mağlup oldu. Normal sezonu 3. sırada bitiren Efes, play-off'ta ile eşleşti. Beko'nun playoff'taki rakibi ise oldu.

    Anadolu Efes-Real Madrid CSKA Moskova-Fenerbahçe

    Anadolu Efes, THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Olimpia Milano'ya 98-75 mağlup oldu. Normal sezonu 3. sırada bitiren Efes, play-off'ta Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun playoff'taki rakibi ise CSKA Moskova oldu.

    ÜSTÜNSALİH: TÜM FİNALLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ
    Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, hedeflerinin tüm finalleri kazanmak olduğunu söyledi. Üstünsalih, "Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 5. kez, lig kupasını ise 12. kez kazanmak istiyoruz" dedi.

    ZİRAAT BANKKART'IN FİNALDEKİ RAKİBİ FENERBAHÇE OLDU
    Voleybol     AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı mücadelesinde Arkas Spor'u 3-2 yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Sarı-Lacvertliler böylelikle finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

        TRABZONSPOR'A İKİ KÖTÜ HABER!
        Karadeniz Fırtınası'na Rizespor maçı öncesinde şok haber… Nwakaeme ve Ekuban sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı.

        KARADENİZ DERBİSİ NEFESLERİ KESECEK
        Ç.Rize ile Trabzon bugün saat 16.00'da kapışacak. Rize kazanarak ligde rahat nefes almak istiyor. Trabzon ise galibiyet hasretine son verme peşinde.

        VİTOR HUGO İLE KONUŞMADAN ANLAŞIYORUZ
        Trabzonspor        'un stoperi Edgar Ie, "Vitor Hugo'yla artık nerede olmamız gerektiğini konuşmadan da anlayabiliyoruz. Kendisiyle özel bir şey yapmadık ama zaman içinde oturan ve sağlamlaşan bir ilişkimiz oldu" ifadelerini kullandı.

            SLAVIA PRAG'IN GÖZÜ NOVAK'TA
            Sezonun etkisiz isimlerinden biri olan Filip Novak için önemli bir transfer iddiası geldi. Çek basınına göre yıldız futbolcuyu, ülkesinin en önemli takımlarından biri olan Slavia Prag istiyor.

            HAZIRLIKLAR START ALDI
            Fener, Gaziantep maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdmanda futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

            SAMUEL'DEN 776 DAKİKADA 1 GOL-1 ASİST
            Devre             arasında QPR'dan büyük umutlarla alınan Osayi Samuel şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. 12 maçta 776 dakika sahada kalan Nijeryalı kanat oyuncusu sadece 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

                TEKVANDODA 1 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA ALDIK
                Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı. Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı. Hatice Kübra İlgün 57 kiloda, Zeliha Ağrıs sie 53 kiloda gümüş maladya aldı.

                ATAKAŞ HATAYSPOR GÖZTEPE'Yİ AĞIRLIYOR
                Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray- Karagümrük ve Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçları dışında bugün 1 maç daha var. Saat 13.30'da Hatayspor evinde Göztepe'yi konuk edecek.

                LİLLE METZ ENGELİNİ BURAK VE ZEKİ İLE AŞTI
                Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Metz'i 60'ıncı dakikada Burak Yılmaz ve 89'uncu dakikada Mehmet Zeki Çelik'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Lig lideri Lille bu sonuçla maç fazlası ile ikinci sıradaki PSG ile puan farkını 6'ya yükseltti.

                    GALATASARAY 3 PUAN PEŞİNDE
                    33. haftayı bay geçen Galatasaray, bugün evinde Karagümrük'ü konuk edecek. 19.00'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports 1 yayınlayacak. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen G.Saray'ın puan kaybına tahammülü yok.

                    BIGLIA&BORINI CİMBOM'A YOK
                    Bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile Fabio Borini'nin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantiya alınan iki futbolcu bugün Sarı-Kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek. Karagümrük'ün en önemli oyuncularından olan Biglia'nın bu sezon 28 maçta 3 golü bulurken, Borini ise 14 maçta 5 gol kaydetti.

                    GİRESUN ES-ES'İ GOLE BOĞDU
                    TFF 1. Lig'in 29. haftasında lider GZT Giresunspor, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Giresunspor'a karşılaşma 3 puanı getiren gollerini Eren Tozlu, Balde (2) Hayrullah Bilazer ve Muhammed Himmet Ertürk kaydetti.
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