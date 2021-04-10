Anadolu Efes, THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Olimpia Milano'ya 98-75 mağlup oldu. Normal sezonu 3. sırada bitiren Efes, play-off'ta Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun playoff'taki rakibi ise CSKA Moskova oldu.
ÜSTÜNSALİH: TÜM FİNALLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ
Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, hedeflerinin tüm finalleri kazanmak olduğunu söyledi. Üstünsalih, "Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 5. kez, lig kupasını ise 12. kez kazanmak istiyoruz" dedi.
ZİRAAT BANKKART'IN FİNALDEKİ RAKİBİ FENERBAHÇE OLDU
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı mücadelesinde Arkas Spor'u 3-2 yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Sarı-Lacvertliler böylelikle finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.