Fener son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı. Haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan Ali Koç başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA

Başkan Koç eğer bir teknik adamlık mucizesi yaşanmazsa Emre Belözoğlu ile sezon sonunda yolları ayıracak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak.

VOLKAN VE AURELİO DA GİDECEK

Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör Selçuk Şahin'e de 'güle güle' denilecek.

YENİDEN KADRODA REVİZYON

3 yılda 50 transfer yapıp tam 2 milyar lira harcayan ancak başarı kazanamayan Koç sezon sonunda yine kadroda önemli bir revizyon yapacak. Transfere için milyon euro'lar harcanacak.

YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK

Ali Koç seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un Selahattin Baki, Sertaç Komşuoğlu ve Metin Sipahioğlu dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.

LUIZ GUSTAVO YOL AYRIMINDA

Son haftaların eleştiriler isimlerinden Luiz Gustavo yol ayrımında. Alınan bilgilere göre Brezilyalı yıldız sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor. Luiz Gustavo'nun Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Çin'den de cazip teklifler aldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da 2 yıl sözleşmesi olan ve 34 yaşına gelen Gustavo'yu yüksek maaşı nedeniyle göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. 2019'da Sambacı yıldız için Marsilya'ya 6 milyon Euro ödenmişti.

İRFAN CAN'A ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR!

G.Saray ile F.Bahçe arasında savaş çıkarıp Kadıköy'ün yolunu tutan İrfan Can şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Genç yıldızın, Malatya maçındaki bir videosu da taraftarları adeta çıldırttı. İrfan Can'ın maç sırasında uzun süre yürüyerek oynadığını gösteren görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Taraftarlar, "Neden Avrupa'dan teklif almadığı şimdi belli oldu..." dedi.