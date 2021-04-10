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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    Ali Koç bir kez daha sil baştan yapmak i kolları sıvadı!

    3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç sezon sonu büyük ihtimal ile yolları ayıracak. Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak. Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. bahçe'nin bir kez daha kasasından milyon euro'lar çıkacak.

    Yıkım ekibi!

    Fener son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon i düğmeye bastı. Haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan Ali Koç başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

    EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA
    Başkan Koç eğer bir teknik adamlık mucizesi yaşanmazsa ile sezon sonunda yolları ayıracak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak.

    VOLKAN VE AURELİO DA GİDECEK
    Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Demirel ile 'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör 'e de 'güle güle' denilecek.

    YENİDEN KADRODA REVİZYON
    3 yılda 50 transfer yapıp tam 2 milyar lira harcayan ancak başarı kazanamayan Koç sezon sonunda yine kadroda önemli bir revizyon yapacak. Transfere için milyon euro'lar harcanacak.

    YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
    Ali Koç seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un , Sertaç Komşuoğlu ve dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.

    LUIZ GUSTAVO YOL AYRIMINDA
    Son haftaların eleştiriler isimlerinden yol ayrımında. Alınan bilgilere göre Brezilyalı yıldız sezon sonu bahçe'den ayrılmayı düşünüyor. Luiz Gustavo'nun Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Çin'den de cazip teklifler aldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da 2 yıl sözleşmesi olan ve 34 yaşına gelen Gustavo'yu yüksek maaşı nedeniyle göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. 2019'da Sambacı yıldız için Marsilya'ya 6 milyon Euro ödenmişti.

    'A ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR!
    G.Saray     ile F.Bahçe arasında savaş çıkarıp Kadıköy'ün yolunu tutan İrfan Can şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Genç yıldızın, maçındaki bir videosu da taraftarları adeta çıldırttı. İrfan Can'ın maç sırasında uzun süre yürüyerek oynadığını gösteren görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Taraftarlar, "Neden Avrupa'dan teklif almadığı şimdi belli oldu..." dedi.

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