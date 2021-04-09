İtalya temsilcisi Roma, geriye düştüğü maçta Ajax'ı 2-1 yendi. Hollanda ekibi, 39. dakikada Davy Klaassen ile öne geçse de Roma 57. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 87. dakikada Roger Ibanez'in golleriyle galip geldi. Ajax'ın tüm kulvarlardaki 24 maçlık yenilmezlik serisi böylece sona erdi.