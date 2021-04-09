SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar: FIFA’ya başvurduk



"TRABZONSPOR YILLARDIR HAKSIZLIĞA EN FAZLA UĞRAYAN KULÜP"

'Trabzonspor'un her zaman adaletin yanında yer almış bir kulüp' olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bu kuruluş felsefemizin temel öğeleri arasındadır. O felsefeyi yaşatmak da birincil görevimizdir. Futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olduğunu, bu güzel oyunu takımlarına gönül vermiş milyonlarca taraftara 'temiz' şekilde izletmenin çok zor olmadığına inanıyoruz. Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda 'adalet' kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA'ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği'nin de desteğini aldık. Başvurumuzu gerek yurtdışındaki avukatlarımız gerekse biz dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.