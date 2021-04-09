Galatasaray'da gelecek sezon forma giymeyecek olan Gedson için Marsilya, Benfica ile görüşmelere devam ediyor. Gedson Fernandes'in kötü oyunu bonservisini elinde bulunduran Benfica cephesini üzdü. Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Ribeiro'nun o sözleri:
"Genel olarak, Portekiz'de yüksek beklentilerimiz olan bir oyuncu. Son olarak herkes performansından biraz hayal kırıklığına uğradı. İlerleme gösteremediği, kendisine yüklenen beklentileri karşılayamadığı izlenimine sahibiz.
Renato Sanches ile karşılaştırma yapılıyor. Renato Sanches, çok yükseğe, çok hızlı tırmanan, ancak şu anda kafasını toparlasa bile yavaş yavaş çökmeye başlayan bir genç. Şu anda Gedson kariyerinde insanların inanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor.