Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2021 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2021 11:55
    ABONE OL

    ile ilgili şok yorum: Kariyeri inanılmaz bir noktaya gidiyor

    Devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralanan ancak şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen ile ilgili Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    Galatasaraylı Gedson Fernandes ile ilgili şok yorum

    Galatasaray'da gelecek sezon forma giymeyecek olan Gedson için Marsilya, Benfica ile görüşmelere devam ediyor. Gedson Fernandes'in kötü oyunu bonservisini elinde bulunduran Benfica cephesini üzdü. Portekizli gazeteci Alexandre Ribeiro, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    İşte Ribeiro'nun o sözleri:
    "Genel olarak, Portekiz'de yüksek beklentilerimiz olan bir oyuncu. Son olarak herkes performansından biraz hayal kırıklığına uğradı. İlerleme gösteremediği, kendisine yüklenen beklentileri karşılayamadığı izlenimine sahibiz.

    Renato Sanches ile karşılaştırma yapılıyor. Renato Sanches, çok yükseğe, çok hızlı tırmanan, ancak şu anda kafasını toparlasa bile yavaş yavaş çökmeye başlayan bir genç. Şu anda Gedson kariyerinde insanların inanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor.

        Şahsen ben hala ona inanıyorum. Ama 18 yaşındayken sandığım oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ancak iyi bir oyuncu olabilir. İki karmaşık mevsimden çıktığını ve ritmini geri kazanmak için zamana ihtiyacı olacağını hesaba katmalısınız.

        Güvene, oyun süresine ve aşağı doğru eğimde olan kariyerinin yukarıya doğru ivedilenmesine ihtiyacı var."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaraylı Gedson Fernandes ile ilgili şok yorum: Kariyeri inanılmaz bir noktaya gidiyor