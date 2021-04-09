Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor'da Youssouf Sabaly sesleri yükseliyor. Yönetim, Bordeaux ile sözleşmesi bitecek olan Senegalli sağ bek ile daha önce görüşmüş ancak 2 milyon Euro'luk imza parası isteği nedeniyle pazarlıklar tıkanmıştı.
Alınan bilgilere göre Sabaly imza parasında 250 bin Euro indirime gitti. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme kararı aldı. Yönetimin imza parasıyla birlikte 4 yıl için 5 milyon Euro seviyesinde bir maaş ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
Bordeaux'nun 2017'de PSG'ye 4 milyon Euro ödeyip aldığı Sabaly hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyor.