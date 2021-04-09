Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    Hosseini’ye 2 kulüp talip

    Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Hosseini'nin talipleri artıyor. ve 'nın İranlı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

    Hosseini’ye 2 kulüp talip
    Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Hosseini'nin talipleri artıyor. ve 'nın İranlı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

    NWAKAEME SEFERBERLİĞİ
    Sakatlığı süren Nwakaeme'nin durumu netleşmedi. Nijeryalı yıldızın maçına yetiştirilmesine çalışılıyor

    SERKAN ASAN GERİ DÖNÜYOR!
    Avcı'nın 4 maçtır süre vermediği Serkan Asan, Rize'de 11'de olacak. Genç yıldız 'in yerine oynayacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Hosseini’ye 2 kulüp talip