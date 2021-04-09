Hosseini’ye 2 kulüp talip

Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Hosseini'nin talipleri artıyor. Başakşehir ve Kasımpaşa'nın İranlı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
NWAKAEME SEFERBERLİĞİ
Sakatlığı süren Nwakaeme'nin durumu netleşmedi. Nijeryalı yıldızın Rizespor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor
SERKAN ASAN GERİ DÖNÜYOR!
Avcı'nın 4 maçtır süre vermediği Serkan Asan, Rize'de 11'de olacak. Genç yıldız Hüseyin Türkmen'in yerine oynayacak.
NWAKAEME SEFERBERLİĞİ
Sakatlığı süren Nwakaeme'nin durumu netleşmedi. Nijeryalı yıldızın Rizespor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor
SERKAN ASAN GERİ DÖNÜYOR!
Avcı'nın 4 maçtır süre vermediği Serkan Asan, Rize'de 11'de olacak. Genç yıldız Hüseyin Türkmen'in yerine oynayacak.