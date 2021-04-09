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    • 09.04.2021 12:36
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    'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

    'de 34. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 34'üncü hafta maçları öncesi , resmi internet sitesi üzerinden haftanın hakemlerini açıkladı.

    Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

    'in 34'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu haftaki maçların programı ve hakemleri şöyle:

    10 Nisan Cumartesi
    13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar
    16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
    19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

    11 Nisan Pazar
    13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
    16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
    16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    12 Nisan Pazartesi
    16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
    19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan

    İşte 34. haftanın programı ve hakemler

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    Haberler Spor Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı