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    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
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    'nin hocası 'ndan acı itiraf: ’ya 5 puan verilmez

    Oyunun memnun olduğum ve olmadığım tarafları var. Net oynamamız gerekirken oyunu zora soktuk. 2 maçta ’ya 5 puan kaybedemez. Bunu yapamaz.

    Malatya’ya 5 puan verilmez

    Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir darbe daha alan Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Asla Malatya'yı küçümsemek için söylemiyorum. Ama Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya koyacak şekilde rakibine 5 puan kaybetmez. Fenerbahçe bunu yapamaz" dedi.



    VAR'A GİDİLMEMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ
    Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: Şansa çok inanmam. Fırsat gelir ve onu değerlendirmeniz lazım. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Pozisyonda VAR'a gidilmemesi gerçekten üzüntü verici. Aldığımız sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. Ligde daha çok daha maç var. Herkes kaybedecek, biz yeterince kaybettik.



    TOP RAKİPTEYKEN DİKKAT ETMELİYİZ
    Artık yapmamız gereken ligin sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak. Bu da kalan maçları kazanarak olur. İsteyen ve arzulayan takım vardı onu belirteyim. Top rakipteyken yapmamız gerekenler var. Bu aslında Türk futbolunda var. Bunun üzerine gitmeliyiz.



        PELKAS ZORU BAŞARDI
        Fenerbahçe, maçın uzatma dakikaları oynanırken akıl almaz bir gol kaçırdı. Mert Hakan'ın sağdan ortasında Valencia topu altıpasın önüne çevirdi. Uygun durumda olan Pelkas topu kale yerine auta gönderince Fener 1 puana razı oldu.



        FENER'DE PENALTI İSYANI
        Şampiyonluk yarışında ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanırken futbolcular ve Emre Belözoğlu maçın son bölümünde penaltılarının verilmediğini ifade ettiler. Emre Belözoğlu, "Bana göre net penaltı. VAR'a gidilmemesi üzüntü verici" derken pozisyonun içinde olan Thiam kendisine arkadan faul yapıldığını ve topa yükselmesinin engellendiğini söyledi. Sarı-Lacivertli futbolcular ve yedek kulübesi de pozisyonun yaşandığı anda maçın hakemine yoğun şekilde itiraz ettiler. Ancak hakem Halis Özkahya oralı olmadı ve devam kararı verdi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin hocası Emre Belözoğlu'ndan acı itiraf: Malatya’ya 5 puan verilmez