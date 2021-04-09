Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir darbe daha alan Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Asla Malatya'yı küçümsemek için söylemiyorum. Ama Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya koyacak şekilde rakibine 5 puan kaybetmez. Fenerbahçe bunu yapamaz" dedi.
VAR'A GİDİLMEMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ
Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: Şansa çok inanmam. Fırsat gelir ve onu değerlendirmeniz lazım. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Pozisyonda VAR'a gidilmemesi gerçekten üzüntü verici. Aldığımız sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. Ligde daha çok daha maç var. Herkes kaybedecek, biz yeterince kaybettik.
TOP RAKİPTEYKEN DİKKAT ETMELİYİZ
Artık yapmamız gereken ligin sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak. Bu da kalan maçları kazanarak olur. İsteyen ve arzulayan takım vardı onu belirteyim. Top rakipteyken yapmamız gerekenler var. Bu aslında Türk futbolunda var. Bunun üzerine gitmeliyiz.