



VAR'A GİDİLMEMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ

Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: Şansa çok inanmam. Fırsat gelir ve onu değerlendirmeniz lazım. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Pozisyonda VAR'a gidilmemesi gerçekten üzüntü verici. Aldığımız sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. Ligde daha çok daha maç var. Herkes kaybedecek, biz yeterince kaybettik.