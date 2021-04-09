Fenerbahçe Real’e direnemedi

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 93-67 yenildi.
Play-off'a kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ulanovas'ın yokluğunda Real Madrid'e özellikle son periyotta direnemedi. Real Madrid'de Causeur 20, Deck 19 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de ise De Colo 23 sayı attı. Bu yenilgiyle ilk 4 şansını yitiren Fenerbahçe'nin play-off'a kaçıncı sıradan gireceği bugünkü maçlar sonunda belli olacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 23, Pierre 4, Guduric 7, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, O'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6
REAL MADRİD: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6
1. PERİYOT: 11-23,
DEVRE: 36-49,
3. PERİYOT: 57-67
Play-off'a kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ulanovas'ın yokluğunda Real Madrid'e özellikle son periyotta direnemedi. Real Madrid'de Causeur 20, Deck 19 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de ise De Colo 23 sayı attı. Bu yenilgiyle ilk 4 şansını yitiren Fenerbahçe'nin play-off'a kaçıncı sıradan gireceği bugünkü maçlar sonunda belli olacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 23, Pierre 4, Guduric 7, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, O'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6
REAL MADRİD: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6
1. PERİYOT: 11-23,
DEVRE: 36-49,
3. PERİYOT: 57-67