Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    Real’e direnemedi

    Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi 'e 93-67 mağlup oldu.

    Fenerbahçe Real’e direnemedi
    THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi 'e 93-67 yenildi.

    Play-off'a kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen , Vesely ve Ulanovas'ın yokluğunda Real Madrid'e özellikle son periyotta direnemedi. Real Madrid'de Causeur 20, 19 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de ise 23 sayı attı. Bu yenilgiyle ilk 4 şansını yitiren Fenerbahçe'nin play-off'a kaçıncı sıradan gireceği bugünkü maçlar sonunda belli olacak.

    SALON:

    HAKEMLER: (İtalya), (Almanya), (Slovenya)

    O: De Colo 23, 4, 7, 2, 3, Brown 16, O'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6

    REAL MADRİD: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6

    1. PERİYOT: 11-23,

    DEVRE: 36-49,

    3. PERİYOT: 57-67

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe Real’e direnemedi