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    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
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    Fenerbahçe Malatya’da iki puan bıraktı... Zirve yarışında ağır yara aldı!

    Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 17. dakikada ’nın frikik golüyle öne geçti. 35’te ise Mustafa eşitlik golünü kaydetti. ile 2. maçına çıkan Kanarya, 1 maçı fazla olmasına rağmen lider 'ın 4 puan gerisinde kaldı. Taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Kahırbahçe!

    F.Bahçe Malatya'da 2 puan bıraktı: 1-1... 17'de F.Bahçe'de 'nın kullandığı serbest vuruşta yıldız oyuncu topu ağlara gönderdi: 0-1... 35'te F.Bahçe korneri sonrasında kontra atağa çıkan Malatya'da Fofana müthiş bir depar attı. Pasında Mustafa beraberlik golünü kaydetti: 1-1.



    OZAN'IN ŞUTU DİREKTE!
    40'ta 'in kale önündeki ters şutunu son anda kornere çeldi. 53'te 'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen 'in vuruşu az farkla dışarı çıktı. 57'de ceza yayı üzerinden şık bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaç'ın çeldiği top direğe de çarparak auta gitti.

    90+4'TE PELKAS KAÇIRDI
    59'da 'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 89'da Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valencia'nın ceza sahası içinden şutu önce Ertaç'a sonra da direğe çarparak auta çıktı. 90+4'te ise Pelkaz kale önünden meşin yuvarlığı ağlarla buluşturamadı. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.



    GOL ARARKEN GOL YEDİ!
    F.Bahçe, kalesinde 2. golü ararken kalesinde golü gördü. Sarı- Lacivertliler'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında kendi ceza yayı üzerinde topu alan Fofana, yaklaşık 80 metre depar attıktan sonra topu ceza sahası içindeki Mustafa'ya yolladı. Malatyaspor'un genç oyuncusu da adrese teslim pası geri çevirmedi. Otoriteler, "Şampiyonluğa oynayan bir takım bu golü yemez" dedi.

    VALENCİA THİAM'I YAKALADI
    Kanarya'da Valencia, deplasmanında fileleri havalandırarak ligdeki 6. golüne imza attı. ile birlikte en fazla gol atan futbolcular...

    PELKAS'I KULÜBEYE ÇEKTİ
    F.Bahçe Teknik Sorumlusu , Yeni Malatya'ya karşı İrfan Can'ı sahaya sürerken Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'ı yedek soyundurdu. Pelkas 2. yarının başında İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.

    TARAFTARLARDAN SAMATTA İSYANI!
    F.Bahçe'nin     golcüsü Samatta, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla Sarı-Lacivertliler'in büyük tepkisine maruz kaldı... Oyunda kaldığı sürede pozisyona girmekte zorlanan Tanzanyalı golcünün performansı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarları, "Sezon başından beri bir türlü istenilen düzeyde değil. Şampiyonluğa oynayan bir takımın golcüsü asla Samatta olamaz" ifadelerini kullandılar.

    FENER 19. KEZ DİREKTEN DÖNDÜ
    F.Bahçe'de Ozan ve Valencia'nın ikinci yarıdaki harika şutları direkten döndü. Ozan ve Valencia'nın direkten dönen topları Fenerbahçe'nin bu sezon direkle 19. kez buluşması oldu.



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    Haberler Spor Fenerbahçe Malatya’da iki puan bıraktı... Zirve yarışında ağır yara aldı!