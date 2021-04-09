Yarın oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray uzun bir aradan sonra idmanı basına açtı. Dünkü antrenmanın yıldızı ise Fatih Terim oldu. Hatayspor yenilgisinin ardından hakkında "Eski enerjisi yok" yorumları yapılan tecrübeli hoca, idmandaki hırslı tavırları ile adeta eleştirilere yanıt yolladı.
Hata yapan futbolcularını sürekli uyaran ve Terim'in sık sık idmanı durdurup mini toplantılar yapması da dikkatlerden kaçmadı.
EMRE YETİŞİYOR TAYLAN ZOR
Milli Takım'da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalya'nın durumu netleşiyor. Karantina süresi biten ve dün yapılan son testinin sonucu negatif olan Emre Kılınç bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Taylan'ın ise karantinası yarın bitecek. Yıldız futbolcunun maç günü yapılacak testi negatif olursa Karagümrük maçının kadrosuna alınma ihtimali var.
Hata yapan futbolcularını sürekli uyaran ve Terim'in sık sık idmanı durdurup mini toplantılar yapması da dikkatlerden kaçmadı.
EMRE YETİŞİYOR TAYLAN ZOR
Milli Takım'da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalya'nın durumu netleşiyor. Karantina süresi biten ve dün yapılan son testinin sonucu negatif olan Emre Kılınç bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Taylan'ın ise karantinası yarın bitecek. Yıldız futbolcunun maç günü yapılacak testi negatif olursa Karagümrük maçının kadrosuna alınma ihtimali var.