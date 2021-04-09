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    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
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    ’i hırs bastı

    Teknik Direktörü , “Eski enerjisi yok” yorumlarının ardından idmandaki hırslı tavırları ile adeta eleştirilere yanıt gönderiyor.

    Terim’i hırs bastı
    Yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren uzun bir aradan sonra idmanı basına açtı. Dünkü antrenmanın yıldızı ise oldu. yenilgisinin ardından hakkında "Eski enerjisi yok" yorumları yapılan tecrübeli hoca, idmandaki hırslı tavırları ile adeta eleştirilere yanıt yolladı.



    Hata yapan futbolcularını sürekli uyaran ve Terim'in sık sık idmanı durdurup mini toplantılar yapması da dikkatlerden kaçmadı.

    EMRE YETİŞİYOR TAYLAN ZOR
    Milli Takım'da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve 'nın durumu netleşiyor. Karantina süresi biten ve dün yapılan son testinin sonucu negatif olan Emre Kılınç bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. 'ın ise karantinası yarın bitecek. Yıldız futbolcunun maç günü yapılacak testi negatif olursa Karagümrük maçının kadrosuna alınma ihtimali var.
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