Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    3.5 milyon Euro’ya 58 gol! mütevazi bütçeyle şampiyonluğa koşuyor

    , 3.5 milyon Euro maaş ödediği , ve ’dan toplamda 58 gollük katkı aldı... Kara Kartal, mütevazi bütçeyle şampiyonluğa koşuyor...

    3.5 milyon Euro’ya 58 gol!

    Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...



    Beşiktaş, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'dan 58 gollük katkı aldı.



    Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı. Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor.



        TOSUN PAŞA 2 MAÇTA SOLLADI!
        2 maçta 3 gol atan Cenk Tosun, Fenerbhaçe'ni golcüleri Samatta ve Cisse'yi dakika başına gol istatistiğinde geride bırakmayı başardı.

        DESTANOĞLU KALESİNİ GOLE KAPADI
        Kartal'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu, ligde son 3 maçtır gol yemiyor. Performansıyla taraftarın gözbebeği.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor 3.5 milyon Euro’ya 58 gol! Beşiktaş mütevazi bütçeyle şampiyonluğa koşuyor