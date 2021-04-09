Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...