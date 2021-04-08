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    • Spor
    • 08.04.2021 Gazete
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    Teknik Direktörü oyuncularına seslendi: Böyle oynayalım devamı gelir

    , maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı. 'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlard 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı. da soyunma odasında oyuncularına, "Her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamaya devam edelim devamı gelecektir ve istediğimiz yerde o zaman olacağız" dedi.

    Böyle oynayalım devamı gelir

    Trabzonspor, Kayserispor maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı. Bordo-Mavililer'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlardan 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı.

    Abdullah Avcı da soyunma odasında oyuncularına, "Her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamaya devam edelim devamı gelecektir ve istediğimiz yerde o zaman olacağız" dedi.

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        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: Böyle oynayalım devamı gelir