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    • 08.04.2021 09:39
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    'dan kararı! Bonservisi alınacak mı?

    Devre arası transfer döneminde Schalke'den 'a kiralanan ile ilgili İngiliz kulübü kararını verdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Ozan'ın satın alma opsiyonunu kullanacak.

    Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Bonservisi alınacak mı?
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    Devre arasında Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi 'un yolunu tutan , burada gösterdiği performans ile göz dolduruyor. 21 yaşındaki stoper, önceki gün Devler Ligi'nde takımının 3-1 kaybettiği Real Madrid maçında sahada yer alırken, her şeye rağmen iyi bir performans sergilemişti. Bu arada İngiliz basınında yer alan e göre; Kırmızılılar'ın, Ozan'ın 18 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonu sezon sonunda kullanmaya hazır olduğu öne sürüldü. Ozan, Liverpool ile bu sezon 9 maça çıktı.

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    Haberler Spor Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Bonservisi alınacak mı?