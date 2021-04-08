KYLİAN MBAPPE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ!

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yıldız oyuncu bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üç Fransız oyuncudan biri oldu. Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attı.