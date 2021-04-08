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    • 08.04.2021 09:33
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    Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran rekor: tarihe geçti

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalin ilk maçları dün akşam tamamlandı. Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 'i 3-2 mağlup ederken Chelsea, deplasmanda Porto'yu 2-0 devirerek büyük bir avantaj yakaladı. Öte yandan PSG'nin Fransız yıldızı , Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

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    Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran rekor

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Fransa temsilcisi PSG, geçen yıl finalde kaybettiği Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk oldu.




    Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Paris ekibi, 3. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti, 28. dakikada Marquinhos ile skoru 2-0'a getirdi. Bayern Münih, 37. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı golle farkı 1'e indirirken, ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.




    MBAPPE, PSG'YE 3-2'LİK GALİBİYETİ GETİRDİ
    İkinci yarıya atak başlayan Bavyera ekibi, 60. dakikada Thomas Müller ile beraberliği yakalasa da 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

        KYLİAN MBAPPE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ!
        PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yıldız oyuncu bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üç Fransız oyuncudan biri oldu. Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attı.



        HENRY'İ GERİDE BIRAKTI
        Henüz 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki gol sayısını 13'e çıkardı ve 12 gollü Thierry Henry'i geride bıraktı.


        19 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
        Fransa temsilcisi, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Teknik direktör Hansi Flick, Bayern Münih'in başında Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

        RÖVANŞ 13 NİSAN SALI GÜNÜ
        İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.




            CHELSEA, ÇEYREK FİNAL İLK MAÇINDA PORTO'YU 2-0 YENDİ
            UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

            Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

            Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.

            Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
                Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran rekor: Kylian Mbappe tarihe geçti