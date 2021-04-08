AYTEMİZ ALANYASPOR ÜST ÜSTE 3 KEZ MAĞLUP OLDU

Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.