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    • 08.04.2021 10:12
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    'tan yediği gol sonrası sosyal medyada topa tutulan kaleci Marafona paylaştı: Gurur duymuyorum

    , Süper Lig'in 33. haftasında 'u 3-0 yendi. Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası eleştirilerin hedefi olan Aytemiz Alanyaspor kalecisi , gece yarısı kişisel sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı.

    Marafona gece yarısı paylaştı! Gurur duymuyorum

    Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.

    AYTEMİZ ALANYASPOR ÜST ÜSTE 3 KEZ MAĞLUP OLDU
    Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.

    MARAFONA'YA TEPKİ
    Ghezzal'ın attığı gol sonrasında Alanyaspor'un kalecisi Jose Marafona'ya sosyal medyada büyük tepki vardı. 33 yaşındaki kaleci tt listesinde yer aldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinin taraftarları kaleciye tepki gösterdi.



        TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor kalecisi Jose Marafona, Beşiktaş maçındaki performansıyla sebebiyle taraftarlardan özür diledi.


        KORKUNÇ VE ANLAŞILMAZ
        Gece yarısı kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan deneyimli eldiven, "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur.




        GURUR DUYMAYACAĞIM MAÇLARDAN
        Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum.


        ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
        Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim."         ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, kalesinde 40 gol görürken 9 müsabakada gol yemedi.


        HESABI GİZLENDİ
        Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0'lık skorla kaybederken, Siyah Beyazlılar'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin taraftarları, Akdeniz ekibine ve futbolcularına kaçan ve yenen goller için tepki gösterdi. Alanyaspor, gelen mesajların sayısı ve dozajı artınca Twitter hesabını yorumlara kapattı.

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        Haberler Spor Beşiktaş'tan yediği gol sonrası sosyal medyada topa tutulan kaleci Marafona paylaştı: Gurur duymuyorum