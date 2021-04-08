Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.
AYTEMİZ ALANYASPOR ÜST ÜSTE 3 KEZ MAĞLUP OLDU
Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.
MARAFONA'YA TEPKİ
Ghezzal'ın attığı gol sonrasında Alanyaspor'un kalecisi Jose Marafona'ya sosyal medyada büyük tepki vardı. 33 yaşındaki kaleci tt listesinde yer aldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinin taraftarları kaleciye tepki gösterdi.