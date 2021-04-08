Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe yöneticileri Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla açıklamalarına yanıt verdi.
Cengiz, "2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. F.Bahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" dedi.
ALİ BEYLE OTURDUK KONUŞTUK
Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben başkanlarla muhattabım. Ali Bey'le oturduk konuştuk. '30 şampiyonluğumuz var' dedi, ben de '37 şampiyonluğumuz var' dedim. Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum.