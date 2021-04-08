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    • Spor
    • 08.04.2021 Gazete
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    Başkanı ’den ’ye cevap: Yendiler 2 gündür susuyorlar

    Başkanı , F.Bahçe yöneticileri ve ’nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla açıklamalarına yanıt verdi. Cengiz, “2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. F.Bahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor” dedi.

    Yendiler 2 gündür susuyorlar
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe yöneticileri Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla açıklamalarına yanıt verdi.

    Cengiz, "2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. F.Bahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" dedi.

    ALİ BEYLE OTURDUK KONUŞTUK
    Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben başkanlarla muhattabım. Ali Bey'le oturduk konuştuk. '30 şampiyonluğumuz var' dedi, ben de '37 şampiyonluğumuz var' dedim. Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum.

        BİR ŞAMPİYONLUKLARI EKSİLİR!
        Biz düşman değiliz ama beni ikna edebilir mi? Bugüne kadar tarihçi çıkarabildiler mi? Hatta korkarım bir şampiyonlukları eksilir. Bilmiyorsan Google'a bakacaksın kardeşim. İstersen Antartika'da eğitim al! Alıp da kesip yarısını söylüyorsan, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsan… Biz sahte tarihlerle buraya gelmedik.

        FENERBAHÇE'DEN G.SARAY'A TFF BELGELİ CEVAP!
        Fenerbahçe        , 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda 3 ayrı belge yayınlayarak Galatasaray'a yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, söz konusu yıllara ait TFF'nin resmi sitesindeki belgelere yer verildi. Belgelerde G.Saray'ın 1939 ve 1947 yıllarındaki şampiyonlukları tanıdığını iddia etti.
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        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Fenerbahçe’ye cevap: Yendiler 2 gündür susuyorlar