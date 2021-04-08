BİR ŞAMPİYONLUKLARI EKSİLİR!

Biz düşman değiliz ama beni ikna edebilir mi? Bugüne kadar tarihçi çıkarabildiler mi? Hatta korkarım bir şampiyonlukları eksilir. Bilmiyorsan Google'a bakacaksın kardeşim. İstersen Antartika'da eğitim al! Alıp da kesip yarısını söylüyorsan, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsan… Biz sahte tarihlerle buraya gelmedik.