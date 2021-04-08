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    • 08.04.2021 15:55
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    • 08.04.2021 15:55
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 33. haftasında heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu , 'ya konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Başakşehir

    Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK - Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR 11'LER
    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Morais, Jefferson, Vetrih, Mirallas, Maxim, Rashid, Kenan, Dicko
    Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Epureanu, Ponck, Cemali, Youssuf, Tolga Ciğerci, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba

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    Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Başakşehir maçı canlı anlatım izle