Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Morais, Jefferson, Vetrih, Mirallas, Maxim, Rashid, Kenan, Dicko

Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Epureanu, Ponck, Cemali, Youssuf, Tolga Ciğerci, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba