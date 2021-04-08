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    • 08.04.2021 18:17
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    Son dakika spor haberi... 'in 33. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

    YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE | CANLI

    beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmanın kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

        Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan, Valencia, Osayi, Samatta

        Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
        Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

        7 OYUNCU KART SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

        YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAYI AMAÇLIYOR
        Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

        Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

        Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

        Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
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