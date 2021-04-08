Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan, Valencia, Osayi, Samatta
Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAYI AMAÇLIYOR
Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.