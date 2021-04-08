Bu sonuçla Denizlispor, 26 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti. Kasımpaşa ise 35 puanla 14. sırada yer aldı.





MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Koomson rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde topu arkaya doğru çıkardı. Hajradinoviç'in yakın mesafeden sert şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.



10. dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta Mesanoviç kafayı vururken, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

24. dakikada Sagal'ın sol çaprazdan arka kale direğine yaptığı etkili ortada hiç kimse topa dokunamadı.