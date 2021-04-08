Denizlispor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın golleri Kasımpaşa adına 49'da Kevin Varga, Denizlispor adına 87'da Rodallega'dan geldi.
Bu sonuçla Denizlispor, 26 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti. Kasımpaşa ise 35 puanla 14. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Koomson rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde topu arkaya doğru çıkardı. Hajradinoviç'in yakın mesafeden sert şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.
10. dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta Mesanoviç kafayı vururken, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
24. dakikada Sagal'ın sol çaprazdan arka kale direğine yaptığı etkili ortada hiç kimse topa dokunamadı.
32. dakikada Rodallega topu önüne alarak ceza sahasına doğru ilerlerken arkalardan gelen Murawski'yi gördü. Murawski'nin ceza sahası içerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruş savunmadan geri döndü.
36. dakikada Bakalorz'un savunma arkasına gönderdiği topa Mesanoviç'ten önce Ertuğrul sahip oldu.
37. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı yerden ortada Bakalorz önünden geçen topa dokunamazken, meşin yuvarlağa savunma sahip oldu.
39. dakikada Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada Varga'nın ceza sahası dışından sert şutu savunmadan döndü. Ardından Drinkwater'ın gelişine vuruşunda top az farkla auta gitti.
İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin