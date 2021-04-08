BEŞİKTAŞ İLK YARI DİREKLERİ DÖVDÜ

Beşiktaş dün Alanya karşısında özelilkle ilk 30 dakikada çok etkiliydi. Siyah-Beyazlılar'ın tam 3 şutu direkten geri geldi. 1. dakikada Ghezzal, 17. dakikada Cenk Tosun ve 23. dakikada Welinton direkleri geçemedi. Beşiktaş, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında üç şutu direkten dönen ilk takım oldu.