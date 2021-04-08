Kartal hayata döndü... 2 haftada kaybettiği 5 puanla rakiplerini umutlandıran lider Beşiktaş zorlu Alanyaspor engelini 3-0'la aştı. Siyah- Beyazlılar, Fenerbahçe ile farkı 5'e Galatasaray ile de 6 puana çıkardı. 1. dakikada Ghezzal'ın şutu direkten döndü. 11'de Cenk Tosun skoru 1-0 yaptı.
ÜST ÜSTE DİREKLERİ GEÇEMEDİ
17. dakikada bu kez Cenk Tosun direğe takıldı. 19. dakikada Juanfran yüzde yüzlük golü kaçırdı. 23. dakikada Welinton da direği geçemedi. 41'de Bareiro bomboş pozisyonda topu dışarıya attı.
BABACAR İNANILMAZI BAŞARDI
47. dakikada Davidson çarpazdan sert vurdu, Ersin kornere çeldi. 54. dakikada Babacar inanılması başardı ve boş kaleye golü atamadı. 58de Ghezzal sahne aldı ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.