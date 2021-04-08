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    • Spor
    • 08.04.2021 Gazete
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    2 haftada 5 puan kaybeden lider Beşiktaş Alanya engelini rahat aştı: 3.5 yıl sonra Dolmabahçe'de gol attı

    'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Aytemiz 'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri   ve N'Koudou kaydetti. Mücadelenin 74. dakikasında sarı kart gören  ise cezalı duruma düştü.

    Ligin paşası geri döndü

    Kartal hayata döndü... 2 haftada kaybettiği 5 puanla rakiplerini umutlandıran lider Beşiktaş zorlu Alanyaspor engelini 3-0'la aştı. Siyah- Beyazlılar, Fenerbahçe ile farkı 5'e Galatasaray ile de 6 puana çıkardı. 1. dakikada Ghezzal'ın şutu direkten döndü. 11'de Cenk Tosun skoru 1-0 yaptı.

    ÜST ÜSTE DİREKLERİ GEÇEMEDİ
    17. dakikada bu kez Cenk Tosun direğe takıldı. 19. dakikada Juanfran yüzde yüzlük golü kaçırdı. 23. dakikada Welinton da direği geçemedi. 41'de Bareiro bomboş pozisyonda topu dışarıya attı.

    BABACAR İNANILMAZI BAŞARDI
    47. dakikada Davidson çarpazdan sert vurdu, Ersin kornere çeldi. 54. dakikada Babacar inanılması başardı ve boş kaleye golü atamadı. 58de Ghezzal sahne aldı ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

        PERDEYİ N'KOUDOU KAPATTI
        85'de soldan ceza sahasına giren N'Koudou topu ağlara yolladı: 3-0. 89. dakikada Efkan golü attı. Ancak pozisyonu VAR'da izleyen Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti. Maç 3-0 bitti.

        BEŞİKTAŞ İLK YARI DİREKLERİ DÖVDÜ
        Beşiktaş dün Alanya karşısında özelilkle ilk 30 dakikada çok etkiliydi. Siyah-Beyazlılar'ın tam 3 şutu direkten geri geldi. 1. dakikada Ghezzal, 17. dakikada Cenk Tosun ve 23. dakikada Welinton direkleri geçemedi. Beşiktaş, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında üç şutu direkten dönen ilk takım oldu.

        ATIBA ASİST ŞOV YAPTI
        38'lik delikanlı Atiba dün 3 asist birden yaptı. Kanadalı yıldız Süper Lig'deki asist sayısını 8'e çıkardı. Atiba 4 de gol atmayı başardı.

            JOSEF ERZURUM'DA YOK
            Kartal'ın orta alandaki kilit ismi Josef de Souza cezalı duruma düştü. Dün 4. sarı kartını gören Brezilyalı yıldız Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek.
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            Haberler Spor 2 haftada 5 puan kaybeden lider Beşiktaş Alanya engelini rahat aştı: Cenk Tosun 3.5 yıl sonra Dolmabahçe'de gol attı