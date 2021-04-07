



Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Konuk Alanyaspor ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve N'Koudou kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 67'ye yükselten Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada kaldı.