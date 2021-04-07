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    • 07.04.2021 21:07
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    Beşiktaş, Alanyaspor'a 3 attı 3 aldı! (Beşiktaş 3-0 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)

    'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri  Cenk Tosun,  ve N'Koudou kaydetti. Mücadelenin 74. dakikasında sarı kart gören ise cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.



    Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Konuk Alanyaspor ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

    Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve N'Koudou kaydetti.

    Bu sonucun ardından puanını 67'ye yükselten Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada kaldı.



    JOSEF CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
    Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



        CENK TOSUN GOLLE DÖNDÜ!
        Beşiktaş'ta 1197 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra 'Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında Atiba'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.



        GHEZZAL HASIC'İ UNUTMADI!
        Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.



        MAÇIN ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

        11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0

        17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.



            19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

            23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.

            41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı.

            Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



            İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
            47. dakikada Salih Uçan orta sahada Ghezzal'dan kaptığı topu sol kanatta Davidson'a gönderdi. Soldan hızla hareketlenen Davidson'un çaprazdan vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

            53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi.

            57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba ceza sahası dışı sol çaprazında Ghezzal'la buluşturdu. Cezayirli oyuncunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0



            85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Atiba orta sahadan taşıdığı topu soldan bindirme yapan N'Koudou ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahasına giren N'Koudou dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

            89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu düzgün bir vuruşla golünü attı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

            Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.


            Stat: Vodafone Park

            Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

            Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)

            Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)

            Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Kouduo (Beşiktaş)

            Sarı kartlar: Dk. 23 Salih Uçan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 26 Atiba, Dk. 74 Josef, Dk. 79 Sergen Yalçın (Kulübede) (Beşiktaş)

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