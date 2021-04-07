Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Konuk Alanyaspor ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından üst üste 3. yenilgisini almış oldu.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve N'Koudou kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 67'ye yükselten Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada kaldı.
JOSEF CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.