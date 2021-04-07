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    • Spor
    • 07.04.2021 Gazete
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    sayısız fırsat yakaladığı maçta ile puanları paylaştı

    'n 33. haftasında  sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. spor'un golü Muğdat'tan gelirken Trabzonspor'un golünü kaydetti.

    Salladı yıkamadı

    Trabzonspor'a geçit yok.. Bordo- Mavililer sayısız fırsat yakaladığı maçta Kayseri ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, 6. dakikada Henrique'nin ortasında Muğdat'ın şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 13'te İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

    BAKASETAS SKORU EŞİTLEDİ
    29'da Nwakaeme'nin ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı: 1-1. 32'de Ekuban'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

    DOĞAN GOLE İZİN VERMEDİ
    Nwakaeme'nin 51'de ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci son anda çıkardı. 64'te Bakasetas'ın muhteşem frikiğinde kaleci Doğan bir kez daha gole izin vermedi.

        DİREKLERDEN GEÇİT YOK!
        80'de Ekuban'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direğe takıldı. 85'te Doğan, Bakasetas'ın frikiğinde yine kalesini gole kapattı. 87'de ise Baker'ın frikiği direğe takıldı.

        TRABZON'DAN PENALTI İSYANI
        Trabzonsporlu futbolcular Kayseri maçının 60. dakikasında Aziz Behiç'in ceza sahasında Flavio'yu ittiğini öne sürerek penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyon için 'devam' derken bu karar tartışma yarattı.

        BANA YAPILAN NET PENALTI
        Maça orta sahada başlayıp sağ bekte tamamlayan Flavio 2. yarıda yaşanan kritik pozisyonu değerlendirdi. Brezilyalı oyuncu, "Kaleciden dönen topa vuracakken bana arkadan faul yapıldı. Bence penaltıydı" dedi.
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        Haberler Spor Trabzonspor sayısız fırsat yakaladığı maçta Kayseri ile puanları paylaştı