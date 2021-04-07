Trabzonspor'a geçit yok.. Bordo- Mavililer sayısız fırsat yakaladığı maçta Kayseri ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, 6. dakikada Henrique'nin ortasında Muğdat'ın şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 13'te İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
BAKASETAS SKORU EŞİTLEDİ
29'da Nwakaeme'nin ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı: 1-1. 32'de Ekuban'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
DOĞAN GOLE İZİN VERMEDİ
Nwakaeme'nin 51'de ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci son anda çıkardı. 64'te Bakasetas'ın muhteşem frikiğinde kaleci Doğan bir kez daha gole izin vermedi.