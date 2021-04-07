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    • Spor
    • 07.04.2021 Gazete
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    'da OHAL! oyuncuları tek tek uyardı

    Teknik Direktörü son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle 'da olağanüstü hal ilan etti. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

    Florya'da OHAL!

    Teknik Direktörü son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle 'da olağanüstü hal ilan etti. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

    Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu.

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    Haberler Spor Florya'da OHAL! Fatih Terim oyuncuları tek tek uyardı