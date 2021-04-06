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    • 06.04.2021 19:30
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    Son dakika spor haberleri... 'n 33. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

    'n 33. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

    Saat 19.00'da 'nda oynanan müsabakayı yönetiyor.

    Trabzonspor - Kayserispor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

    Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak

    TAKIMLARDAKİ EKSİKLER
    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    DJANİNY YER ALABİLECEK
    Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.

    Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.

    TRABZONSPOR'UN GALİBİYETLERDE 29-7 ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
    Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

    Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

    Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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