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    • 07.04.2021 18:13
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    ile yenişemedi (Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor MAÇ SONUCU ÖZET)

    Spor Toto 'in 33. haftasında ile BB. Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın son anlarına 1-0 yenik giren BB. Erzurumspor 90+3. dakikada Manuel 'nın attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nin golü ise Lima'dan geldi.

    Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor yenişemedi

    'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

    Gençlerbirliği'nin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel kaydetti. Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı.



    45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.

    Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu.

    Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



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    Haberler Spor Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor yenişemedi (Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor MAÇ SONUCU ÖZET)