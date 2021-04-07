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    • 07.04.2021 18:08
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    Konya'da puanlar paylaşıldı! (Konya 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET)

    Süper Lig'in 33. haftasında Konya ve , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Konya'da puanlar paylaşıldı

    Konya ve MKE , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

    Maçın golleri 65. dakikada Ankaragücü adına Aliou Badji, 76. dakikada adına Levan Shengelia'dan geldi.

    Bu sonuçla Konyaspor, puanını 40'a yükseltti ve 11. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 33 puanla 15. sırada yer aldı.

    Konyaspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



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    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika
    Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Endri, Alper, İbrahim, Börven, Badji, Paintsil

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