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    • 07.04.2021 20:46
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    Deniz ulaşımına engeli! 'de ve seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

    Son dakika... Deniz ulaşımına engeli geldi. Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle - ve - hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli!

    Kuzey Ege'de etkili olması beklenen deniz ulaşımını etkiledi.

    - ve - hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

    Boğazı ile 'nda ulaşımı sağlayan yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

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    Haberler Spor Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi