UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman devi Bayern Münih, Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk ediyor.
Saat 22:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT GERMAİN | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe