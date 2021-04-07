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    • 07.04.2021 22:29
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman devi , Fransız devi 'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Bayern Münih - Paris Saint Germain | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman devi , Fransız devi 'i konuk ediyor.

    Saat 22:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT GERMAİN | CANLI

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Bayern Münih:     , Pavard, Süle, Alaba, , , Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting

    PSG: , Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe

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    Haberler Spor Bayern Münih - Paris Saint Germain | CANLI ANLATIM İZLE